Merih Demiral, şampiyonlar ligi kadrosuna dahil edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Merih Demiral, şampiyonlar ligi kadrosuna dahil edildi

Çapraz bağ sakatlığı sonucu 7 ay sahalardan uzak kalan ve sakatlık sonrası ilk kez Roma karşısında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Juventus'un şampiyonlar ligi kadrosuna dahil edildi.

Merih Demiral, şampiyonlar ligi kadrosuna dahil edildi
03.08.2020 21:52 | Son Güncelleme: 03.08.2020 22:40

Çapraz bağ sakatlığı sonucu 7 ay sahalardan uzak kalan ve sakatlık sonrası ilk kez Roma karşısında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Juventus'un şampiyonlar ligi kadrosuna dahil edildi.

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığını atlatan ve sahalara dönen milli oyuncu Merih Demiral, şampiyonlar liginde forma giyebilecek. Torino temsilcisinden yapılan açıklamada yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından Roma müsabakası ile sahalara dönen Merih Demiral'ın 22 kişilik şampiyonlar ligi kadrosuna dahil edildiği belirtildi. Böylece Juventus Teknik Direktörü Sarri'nin forma şansı vermesi durumunda Merih, devler liginde oynanan müsabakalarda görev alabilecek.

İtalyan ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde 7 Ağustos Cuma günü sahasında Olympique Lyon ile karşılaşacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Ekonomi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış Ekonomi
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Güncel
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı Ekonomi
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
DSÖ, koronavirüs salgını ile mücadelede Vietnam'ı örnek ülke gösterdi
DSÖ, koronavirüs salgını ile mücadelede Vietnam'ı örnek ülke gösterdi
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 eğlence mekanı kapatıldı
Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 eğlence mekanı kapatıldı
Kanser hastası yaşlı adam, evinde tüfekle kendisini vurarak intihar etti
Kanser hastası yaşlı adam, evinde tüfekle kendisini vurarak intihar etti
Foça'daki tekne faciasının sorumlusu kaptan tutuklandı
Foça'daki tekne faciasının sorumlusu kaptan tutuklandı
Ayasofya Camii'nin açılışına katılan AK Parti Milletvekili Ahmet Akay, koronavirüse yakalandı
Ayasofya Camii'nin açılışına katılan AK Parti Milletvekili Ahmet Akay, koronavirüse yakalandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
'Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok' diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp
"Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok" diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Fatih Sultan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Barış Arduç Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza İzmir Bakan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Merih Demiral, şampiyonlar ligi kadrosuna dahil edildi - Roma
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 23:04:32. #1.14#
title