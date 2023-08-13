Fenerbahçe bu sezon çok başka! Bu kez radarlarına Juventus'un yıldızını aldılar

Transfer çalışmalarını ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Juventus'ta forma giyen 21 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Rovella'yı gündemine aldı. Fred transferinin ardından takıma net bir 6 numara katmak isteyen sarı-lacivertliler, Rovella'nın durumunu soruşturdu. Rovella'nın Serie A Ligi'nden dört güçlü takım tarafından da takip edildiği belirtildi.