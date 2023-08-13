Fenerbahçe bu sezon çok başka! Bu kez radarlarına Juventus'un yıldızını aldılar
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Transfer çalışmalarını ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Juventus'ta forma giyen 21 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Rovella'yı gündemine aldı. Fred transferinin ardından takıma net bir 6 numara katmak isteyen sarı-lacivertliler, Rovella'nın durumunu soruşturdu. Rovella'nın Serie A Ligi'nden dört güçlü takım tarafından da takip edildiği belirtildi.
Kadrosuna yıldız futbolcuları transfer eden Fenerbahçe. Orta saha takviyesi için İtalyan devi Juventus'un yıldızı Nicolo Rovella'yı radarına aldı.
ROVELLO'YU RADARA ALDILAR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, takıma net bir 6 numara katmak isteyen Fenerbahçe, bonservisi Juventus'ta bulunan 21 yaşındaki İtalyan orta saha Nicolo Rovella'nın durumunu soruşturdu.
GEÇEN SEZONU MONZA'DA GEÇİRDİ
Geride kalan sezonu kiralık olarak Serie A ekibi Monza'da geçiren Rovella, çıktığı 30 resmi maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.