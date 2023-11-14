TV+'ta Serie A liderlik mücadelesi, Euroleague'de çift maç haftası

Dijital içerik platformu TV+, Serie A'da Juventus, Inter'le liderlik mücadelesine çıkarken Euroleague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes 4'te 4 yapmak çıkacak parkeye çıkacak. Formula 1'de ise sezonun son yarışları gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin dijital içerik platformu TV+, Serie A'da Juventus'un, Inter'le liderlik mücadelesini, Euroleague'de çift maç haftasında Fenerbahçe ve A. Efes'in karşılaşmalarını ve şampiyonun belli olduğu Formula 1'de ise sezonun son yarışlarını izleyicilerle buluşturacak.

Türkiye'nin sevilen içerik platformu TV+, Kasım ayında da sporseverlere heyecan dolu müsabakaları sunmaya devam ediyor. Serie A, EuroLeague ve Formula 1 gibi prestijli organizasyonların çekişmeli karşılaşmalarını kesintisiz olarak izleyicilerle buluşturacak olan TV+, sporseverlere, kasım ayı boyunca eşsiz bir deneyim sunacak.

Serie A'da dev maç

Serie A'da 26 Kasım Pazar günü saat 22.45'te, 'İtalya derbisi' olarak kabul edilen maçta Juventus, Inter'i konuk ederken, TV+'ta futbolseverlerle buluşacak. Liderlik mücadelesinde zirvenin iki büyük adayı, hem 3 puan hem de prestij için sahada olacak.

EuroLeague'de çift maç haftası

Avrupa basketbolunun en prestijli ligi olan EuroLeague'de çift maç haftasına girilirken Fenerbahçe ve A. Efes, 4'te 4 yapmak için mücadele edecek. Bugün, saat 21.00'de A. Efes, AS Monaco'ya konuk olurken, saat 22.45'te de Fenerbahçe, Kızılyıldız deplasmanında galibiyet arayacak. 16 Kasım Perşembe günü Fenerbahçe, saat 22.05'te Belgrad'da oynanacak maçta Maccabi Tel Aviv'e konuk olacakken, Efes ise saat 22.30'da Milano deplasmanında parkeye çıkacak.

Formula 1, sezona veda ediyor

Formula 1'de heyecan dolu 2023 sezonu, güzel bir finalle sona erecek. 19 Kasım Pazar günü saat 09.00'da Las Vegas GP'sinin ardından, 26 Kasım Pazar günü saat 16.00'da yarışçılar sezonun son yarışı için Abu Dabi GP'de piste çıkacaklar. Max Verstappen ve Red Bull, şampiyonluğu erken ilan etmiş olsa da diğer takımlar sezonun son iki yarışında ikincilik ve üçüncülük için kıyasıya mücadele edecekler.

TV+ canlı yayın programı şöyle:

26 Kasım Pazar

22.45 Juventus - Inter / S Sport 2 kanalı

EuroLeague

Bugün

21.00 AS Monaco - A. Efes/ S Sport 2 kanalı

22.45 Kızılyıldız - Fenerbahçe / S Sport kanalı

16 Kasım Perşembe

22.05 Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe / S Sport kanalı

22.30 Milano - A. Efes / S Sport 2 kanalı

17 Kasım Cuma

21.00 Zalgiris - Bayern Münih / S Sport 2 kanalı

23 Kasım Perşembe

22.30 Bologna - Fenerbahçe / S Sport kanalı

24 Kasım Cuma

20.30 A. Efes - Partizan / S Sport 2 kanalı

30 Kasım Perşembe

20.45 Fenerbahçe - Real Madrid / S Sport kanalı

Formula 1

19 Kasım Pazar

09.00 Las Vegas GP/ S Sport 2 kanalı

26 Kasım Pazar

16.00 Abu Dabi GP/ S Sport 2 kanalı - İSTANBUL