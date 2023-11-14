TV+'ta Serie A liderlik mücadelesi, Euroleague'de çift maç haftası
Spor Haberleri
Dijital içerik platformu TV+, Serie A'da Juventus, Inter'le liderlik mücadelesine çıkarken Euroleague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes 4'te 4 yapmak çıkacak parkeye çıkacak. Formula 1'de ise sezonun son yarışları gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin dijital içerik platformu TV+, Serie A'da Juventus'un, Inter'le liderlik mücadelesini, Euroleague'de çift maç haftasında Fenerbahçe ve A. Efes'in karşılaşmalarını ve şampiyonun belli olduğu Formula 1'de ise sezonun son yarışlarını izleyicilerle buluşturacak.
Türkiye'nin sevilen içerik platformu TV+, Kasım ayında da sporseverlere heyecan dolu müsabakaları sunmaya devam ediyor. Serie A, EuroLeague ve Formula 1 gibi prestijli organizasyonların çekişmeli karşılaşmalarını kesintisiz olarak izleyicilerle buluşturacak olan TV+, sporseverlere, kasım ayı boyunca eşsiz bir deneyim sunacak.
Serie A'da dev maç
Serie A'da 26 Kasım Pazar günü saat 22.45'te, 'İtalya derbisi' olarak kabul edilen maçta Juventus, Inter'i konuk ederken, TV+'ta futbolseverlerle buluşacak. Liderlik mücadelesinde zirvenin iki büyük adayı, hem 3 puan hem de prestij için sahada olacak.
EuroLeague'de çift maç haftası
Avrupa basketbolunun en prestijli ligi olan EuroLeague'de çift maç haftasına girilirken Fenerbahçe ve A. Efes, 4'te 4 yapmak için mücadele edecek. Bugün, saat 21.00'de A. Efes, AS Monaco'ya konuk olurken, saat 22.45'te de Fenerbahçe, Kızılyıldız deplasmanında galibiyet arayacak. 16 Kasım Perşembe günü Fenerbahçe, saat 22.05'te Belgrad'da oynanacak maçta Maccabi Tel Aviv'e konuk olacakken, Efes ise saat 22.30'da Milano deplasmanında parkeye çıkacak.
Formula 1, sezona veda ediyor
Formula 1'de heyecan dolu 2023 sezonu, güzel bir finalle sona erecek. 19 Kasım Pazar günü saat 09.00'da Las Vegas GP'sinin ardından, 26 Kasım Pazar günü saat 16.00'da yarışçılar sezonun son yarışı için Abu Dabi GP'de piste çıkacaklar. Max Verstappen ve Red Bull, şampiyonluğu erken ilan etmiş olsa da diğer takımlar sezonun son iki yarışında ikincilik ve üçüncülük için kıyasıya mücadele edecekler.
TV+ canlı yayın programı şöyle:
26 Kasım Pazar
22.45 Juventus - Inter / S Sport 2 kanalı
EuroLeague
Bugün
21.00 AS Monaco - A. Efes/ S Sport 2 kanalı
22.45 Kızılyıldız - Fenerbahçe / S Sport kanalı
16 Kasım Perşembe
22.05 Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe / S Sport kanalı
22.30 Milano - A. Efes / S Sport 2 kanalı
17 Kasım Cuma
21.00 Zalgiris - Bayern Münih / S Sport 2 kanalı
23 Kasım Perşembe
22.30 Bologna - Fenerbahçe / S Sport kanalı
24 Kasım Cuma
20.30 A. Efes - Partizan / S Sport 2 kanalı
30 Kasım Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Real Madrid / S Sport kanalı
Formula 1
19 Kasım Pazar
09.00 Las Vegas GP/ S Sport 2 kanalı
26 Kasım Pazar
16.00 Abu Dabi GP/ S Sport 2 kanalı - İSTANBUL