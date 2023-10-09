Fenerbahçe, İtalyanların hayran hayran izlediği Kenan Yıldız'ı renklerine bağlamak için harekete geçti

Ara transfer dönemi çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Juventus forması giyen 18 yaşındaki Kenan Yıldız'a kancayı taktı. İlk kez A Milli Takım'a davet edilen futbolcu için İtalyan devinin hocası Allegri yaptığı açıklamada, "Çok yetenekli, kimse onun gibi top kontrolüne sahip değil." ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, Juventus'un 18 yaşındaki futbolcusu Kenan Yıldız için teklif yaptı. İtalyan ekibinin bu teklifi reddettiği ancak Fenerbahçe'nin yeni bir girişimde bulunabileceği iddia edildi.

BENFICA'DAN GELEN TEKLİFİ DE REDDETTİLER

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, Kenan Yıldız'a talip oldu. Sarı-lacivertlilerin teklifi Juventus tarafından reddedildi. İtalyan devi, Türk futbolcu için Benfica'dan gelen teklifi de reddetmişti.

7 MAÇTA SÜRE ALDI

Fenerbahçe'nin Kenan Yıldız için bir girişimde daha bulunacağı iddia edildi. Yıldız bu sezon Juventus formasıyla bu sezon Serie C ve Serie A'da olmak üzere 7 resmi maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist yaptı.