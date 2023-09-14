Fenerbahçe Dünya Kulüpler Sıralaması'nda Yükseldi

Fenerbahçe, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) yayımladığı Dünya Kulüpler Sıralaması'nda 16. sıraya yükseldi. Sarı-lacivertliler, Roma, Milan, Juventus gibi takımları geride bıraktı.

Fenerbahçe, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) yayımladığı 1 Eylül 2022 ile 30 Ağustos 2023 arasındaki Dünya Kulüpler Sıralaması'nda 199,5 puanla 16. sıraya yükseldi.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Eylül 2022 ile 30 Ağustos 2023 arasındaki Dünya Kulüpler Sıralaması'nı yayımladı. Bir önceki listede 28. sırada bulunan Fenerbahçe, 199,5 puanla IFFHS'nin istatistiklerinde 16. sıraya yükseldi. Roma, Milan, Juventus, Barcelona, Arsenal, Paris Saint-Germain, Sevilla, Ajax gibi takımları da geride bırakmayı başaran sarı-lacivertliler, listede ilk 20'ye giren tek Türk takımı oldu. Dünya Kulüpler sıralaması'nda Galatasaray 125,5 puanla 94., Başakşehir 119,5 puanla 102., Beşiktaş 103,5 puanla 135., Trabzonspor 100,5 puanla 143., Sivasspor 92 puanla 165., Adana Demirspor 84,75 puanla 187., Fatih Karagümrük 58,5 puanla 344., Konyaspor 55,5 puanla 385., Ankaragücü 54,5 puanla 394. sıraya yerleşti.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından hazırlanan ve 395 kulübün yer aldığı listenin ilk sırasında 312 puanla Manchester City bulunurken, Real Madrid 301 puanla 2., Flamengo 268 puanla 3., Inter 249 puanla 4., Porto da 239 puanla 5. sırada yer aldı. - İSTANBUL