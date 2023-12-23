23 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ç. Rizespor - Juventus maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Ç. Rizespor - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Ç. Rizespor - Juventus CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Frosinone- Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Frosinone- Juventus maçı ne zaman?

FROSİNONE - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Frosinone ile Juventus arasındaki İtalya Serie A maçı, 23 Aralık Cumartesi günü saat 14:30'da başlayacak. Maç, Frosinone'nin ev sahipliğinde, Benito Stirpe Stadyumu'nda oynanacak. Frosinone ile Juventus arasındaki İtalya Serie A maçını canlı izlemek için aşağıdaki kanal ve platform bilgilerini kullanabilirsiniz:

S Sport Plus:

Türksat Uydu: S Sport Plus, numaralı kanal

İnternet: Şifreli olarak S Sport Plus'u internet üzerinden izlemek için uygun platformu kullanabilirsiniz.

S Sport 2:

Türksat Uydu: S Sport 2, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar

İnternet: Şifreli olarak S Sport 2'yi internet üzerinden izlemek için uygun platformu kullanabilirsiniz.