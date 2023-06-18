Üye Girişi
Haberler

Sacha Boey'e Juventus talip oldu! Galatasaray'ın istediği bonservis servet değerinde

Spor Haberleri

Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Sacha Boey'e Juventus talip oldu. İtalyan devinden resmi teklif bekleyen sarı-kırmızılılar, 20 milyon euronun altına genç sağ bekin gitmesine onay vermeyecek.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Sacha Boey'e talip çıktı. Juventus'un ilgi gösterdiği Fransız sağ bek için sarı-kırmızılıların istediği bonservis belli oldu.

BOEY, JUVENTUS'UN LİSTESİNE GİRDİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, Galatasaray forması giyen Sacha Boey'i kadrosuna katmak istiyor. Sağ bek pozisyonuna 2 transfer yapmak isteyen İtalyan devinin listesine Fransız futbolcu da girdi.

HEDEF 20 MİLYON EURO

Galatasaray, Sacha Boey'in olası transferinden en az 20 milyon euro gelir elde etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, genç sağ bek için bu rakamın altına inmeyi düşünmüyor. Bu sezon Galatasaray formasını 33 resmi maçta giyen Boey, 1 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. 22 yaşındaki futbolcu 8 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

Sacha Boey'e Juventus talip oldu! Galatasaray'ın istediği bonservis servet değerinde

Sacha Boey'e Juventus talip oldu! Galatasaray'ın istediği bonservis servet değerinde

Haberler.com - Spor

Galatasaray Sacha Boey Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title