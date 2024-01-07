Salernitana - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Salernitana - Juventus maçı nereden izlenir?

7 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Salernitana - Juventus maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Salernitana - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Salernitana - Juventus CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Salernitana- Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Salernitana- Juventus maçı ne zaman?

SALERNİTANA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

07 Ocak 2024 Pazar günü saat 20:00'de başlayacak Salernitana ile Juventus arasındaki İtalya Serie A maçı, Türkiye'de S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilirken, CBC Sport Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Ayrıca, S Sport 2, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.