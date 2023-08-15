BtcTurk, Arsenal, Atletico de Madrid, AS Roma, Barcelona, Galatasaray, Juventus, Milan, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Trabzonspor takımlarının kripto paralarını listeleyerek alım satıma sundu.

BtcTurk, dünyaca ünlü futbol kulüplerinin Fan Token'larını listeledi. Bu kapsamda Arsenal, Atletico de Madrid, AS Roma, Barcelona, Galatasaray, Juventus, Milan, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Trabzon spor takımlarının kripto paraları platform üzerinde listelenerek alım satıma sunuldu.

Kripto para çeşitliliğini güçlendiren BtcTurk Kripto, ürün yelpazesine ilk kez Fan Token'ları ekledi. AC Milan Fan Token (ACM), Arsenal (AFC), AS Roma (ASR), Atletico de Madrid Fan Token (ATM), FC Barcelona Fan Token (BAR), Galatasaray (GAL), Juventus Fan Token (JUV), Manchester City Fan Token (CITY), Paris Saint-Germain Fan Token (PSG), Trabzon spor (TRA) takımlarının Fan Token'ları, platformun web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alım satıma sunuldu. Listelenen kripto paralar, piyasa değeri en yüksek Fan Token'lar arasında yer alıyor.

BtcTurk Kripto'da alım satıma açılan Fan Token'lar şöyle sıralanıyor:

"AC Milan Fan Token (ACM)

Arsenal (AFC)

AS Roma (ASR)

Atletico de Madrid Fan Token (ATM)

FC Barcelona Fan Token (BAR)

Galatasaray (GAL)

Juventus Fan Token (JUV)

Manchester City Fan Token (CITY)

Paris Saint-Germain Fan Token (PSG)

Trabzon spor (TRA)

FAN TOKEN HAKKINDA

Fan Token'lar kriptopara birimleridir. Birçok spor kulübüne ait Fan Token bulunmaktadır. Fan Token'lar ile taraftarlar ve spor kulüpleri arasındaki etkileşimi artırmak amaçlanır. Kullanıcılar, taraftarı oldukları kulüplerin Fan Token'larına sahip olarak hem kulüpteki gelişmelerde söz hakkına sahip olabilirler hem de yatırım aracı olarak kullanabilirler.