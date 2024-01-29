Allegri'nin Kenan Yıldız ile alıp veremediği ne kimse anlamadı! Canlı yayında söylediklerine tepkiler çığ gibi

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Juventus, sahasında Empoli ile 1-1 berabere kaldı. Torino ekibinin hocası Massimiliano Allegri, karşılaşmanın ardından sonradan oyuna aldığı Kenan Yıldız ile ilgili tepki çeken ifadeler kullandı.

"DAHA ERKEN GİRMİŞ OLSAYDI, BELKİ KAYBEDERDİK"

Allegri maç sonu yaptığı açıklamada, "Kenan oyuna daha erken girmiş olsaydı, belki maçı kaybederdik. Kenan yedek kulübesinde olduğu bölümde oyunda olduğundan daha iyi bir iş çıkardı." dedi.

ALLEGRI TEPKİ ÇEKTİ

Juventus'un hocası Allegri'ye özellikle Türk futbolseverler büyük tepki gösterdi. Kenan Yıldız'a yönelik söylemini doğru bulmayan futbolseverler, Kenan'ın bu yorumu hak etmediğini belirtti.