Cuadrado, Fenerbahçe'nin sözleşme teklifine cevap vermek için süre istedi

Fenerbahçe, Juventus ile sözleşmesi sona eren Juan Cuadrado'ya 2 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Deneyimli futbolcu, İspanya ve İtalya'dan gelecek teklifleri görmek için sarı-lacivertlilerden süre istedi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Juventus'tan ayrılan Juan Cuadrado'ya ilk teklifi yaptı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ 2 YILLIK

İtalyan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Juventus ile sözleşmesi sona eren Cuadrado'ya 2 yıllık sözleşme teklif etti.

SÜRE İSTEDİ

35 yaşındaki futbolcu ise Fenerbahçe'ye cevap vermek için süre istedi. Kolombiyalı yıldız, İspanya ve İtalya'dan gelecek teklifleri de görmek istiyor. Geçen sezon İtalyan deviyle 47 maça çıkan Cuadrado, 2 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.