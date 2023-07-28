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UEFA, Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden men etti

Dünya Haberleri

UEFA, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden men etti. Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Juventus'a 20 milyon euro da para cezası verildi.

UEFA, FFP ihlalinde bulunan Juventus'un Avrupa Konferans Ligi'nden men edildiğini ve 20 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

UEFA, AÇIKLAMA YAPTI

UEFA yaptığı açıklamada, FFP ihlalinde bulunan Juventus'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden bu sezon için men edildiğini ve 20 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

20 MİLYON EURO PARA CEZASI VERİLDİ

UEFA, Juventus'u Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden men etti. Juventus'a ayrıca 20 milyon euro para cezası verildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Dünya

UEFA Avrupa Konferans Ligi Juventus Spor Dünya Haberler

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