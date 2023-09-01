Union Berlin, Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı

Union Berlin, Juventus'tan ayrılan 36 yaşındaki İtalyan defans oyuncusu Leonardo Bonucci'yi transfer etti. Bonucci, kariyerinde ilk kez yurt dışında bir takımda forma giyecek.

Union Berlin, Juventus'tan ayrılan 36 yaşındaki İtalyan defans oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Alman ekibi Union Berlin, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Juventus'tan 36 yaşındaki İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde ilk kez İtalya dışında bir takımda forma giyecek.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bonucci, "Kariyerimde ilk kez yurt dışına çıkmak benim için özel bir şey. Union'da en üst seviyede oynamaya devam etme ve zorlu müsabakalarda tecrübemle takımıma destek olma fırsatım var. Kariyerimdeki bu yeni sayfayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Union Berlin Spor Genel Müdürü Oliver Ruhnert ise "Çok tecrübeli bir oyuncuyla sözleşme imzalıyoruz. Leonardo, uzun yıllar boyunca hem ulusal hem de uluslararası alanda kalitesini kanıtlamıştır. Onun tecrübesiyle savunmadaki seçeneklerimizi genişleteceğine ve çıtayı yeniden yükselteceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Kariyeri boyunca 665 karşılaşmaya çıkan İtalyan futbolcu, 45 gol ve 12 asitlik performans sergiledi. - İSTANBUL