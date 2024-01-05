Juventus Kenan Yıldız hakkındaki kararını verdi

İtalyan devi Juventus, son dönemdeki performansıyla büyük beğeni alan yıldız futbolcu Kenan Yıldız'ın kış transfer döneminde takımda tutmak istiyor.

KARAR VERİLDİ

Sky'da yer alan habere göre, Juventus'un daha önce takımdan ayrılabileceği haberleri çıkan 18 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde bırakmama kararı aldığı kaydedildi.

İSMİ DÜNYA DEVLERİYLE ANILIYOR

Performansıyla adeta büyüleyen genç yıldızın ismi Liverpool ve Arsenal gibi ekiplerle anılmıştı. Juventus'ta bu sezon 9 maçta forma giyen Kenan 2 gol attı.