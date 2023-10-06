Stefan Kuntz'un ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Vincenzo Montella, ilk aday kadrosunu belirledi. Yukatel Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya maçları için kadro açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşacağı Hırvatistan ve Letonya maçlarının kadrosu açıklandı.

2 İSİM İLK KEZ DAVET EDİLDİ

Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, ilk aday kadrosunu belirledi. Yukatel Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

İŞTE ADAY KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan, 15 Ekim'de Letonya ile Konya'da oynanacak maçların aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Milliler, 8 Ekim Pazar akşamı Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, Hırvatistan maçının hazırlıklarına 9 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla başlayacak.