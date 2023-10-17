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Bahis oynadığını itiraf eden Nicolo Fagioli, futboldan 7 ay men edildi

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Spor Haberleri

Juventus'un orta saha oyuncusu Nicoló Fagioli, yasadışı bahis oynama suçlamasıyla 7 ay men cezasına çarptırıldı. Fagioli'nin itirafları, işbirliği ve tedavi isteği sayesinde 3 yıllık cezası 7 aya indi.

İtalyan devi Juventus'un orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli, yasadışı platformlarda bahis oynadığı gerekçesiyle 7 ay men cezasına çarptırıldı.

Bahis oynadığını itiraf eden Nicolo Fagioli, futboldan 7 ay men edildi

7 AY MEN EDİLDİ

Sky Sport'un haberine göre, Fagioli 7 ay men cezası alacak. Fagioli'nin itirafları, işbirliği ve tedavi isteği sayesinde 3 yıllık cezası 7 aya indirildi.

Bahis oynadığını itiraf eden Nicolo Fagioli, futboldan 7 ay men edildi

YAKINDA AÇIKLANACAK

22 yaşındaki yıldız futbolcunun, yasadışı platformlarda bahis oynadığı için Torino Savcılığı tarafından onaylanan cezası yakında açıklanacak.

Bahis oynadığını itiraf eden Nicolo Fagioli, futboldan 7 ay men edildi

Kaynak: Haberler.com / Spor

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