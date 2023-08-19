18 yaşındaki Kenan Yıldız, dünyaca ünlü hoca Allegri'yi kendine hayran bıraktı: Beni çok etkiledi

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, milli futbolcu Kenan Yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı. İtalyan hoca, "Kenan Yıldız muhteşem bir futbolcu, beni çok etkiledi. Hayran kaldım." ifadelerini kullandı.

Juventus ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki Kenan Yıldız, İtalyan devinin teknik direktörü Massimiliano Allegri'yi etkilemeyi başardı. Dünyaca ünlü hoca, Yıldız için "Hayran kaldım." yorumunda bulundu.

"BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Kenan Yıldız için övgü dolu ifadeler kullanan Allegri, "Kenan Yıldız muhteşem bir futbolcu, beni çok etkiledi. Hayran kaldım." dedi.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Juventus'un genç takımlarında 45 maça çıkan Kenan, 15 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Hücumda oynayan 18 yaşındaki futbolcunun Juventus ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.