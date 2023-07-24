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Real Madrid, Milan'ı 3-2 Yendi

Spor Haberleri

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası Şampiyonlar Turu 2023'te Real Madrid, Milan'ı 3-2 yendi. Milan, Tomori'nin 25 ve Romero'nun 42. dakikada kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Valverde'nin 57 ve 59. dakikadaki golleriyle skoru eşitleyen Real Madrid, 84. dakikada Vinicius'un attığı golle maçı kazandı. Sakatlığı bulunan Arda Güler süre almadı. Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Manchester United, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, İtalya'dan ise Juventus ve Milan kulüpleri katılıyor.

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası Şampiyonlar Turu 2023'te Real Madrid, Milan'ı 3-2 yendi.

ABD'de düzenlenen turnuvada Real Madrid ile Milan, Pasadena kentindeki Rose Bowl Stadı'nda karşılaştı.

Milan, Tomori'nin 25 ve Romero'nun 42. dakikada kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Valverde'nin 57 ve 59. dakikadaki golleriyle skoru eşitleyen Real Madrid, 84. dakikada Vinicius'un attığı golle maçı kazandı.

Sakatlığı bulunan Arda Güler süre almadı.

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Manchester United, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, İtalya'dan ise Juventus ve Milan kulüpleri katılıyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Real Madrid İspanya Futbol Milan Spor Haberler

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