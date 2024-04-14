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Bayer Leverkusen Bundesliga'da Şampiyonluğunu İlan Etti

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ( Bundesliga ) Werder Bremen'i 5-0 yenen Bayer Leverkusen, bitime 5 hafta kala tarihinin ilk şampiyonluğunu garantiledi.

İspanyol teknik adam Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, ligin 29. haftasında Werder Bremen'i sahasında ağırladı.

Rakibini 25. dakikada Victor Boniface (penaltı), 60. dakikada Granit Xhaka, 68, 83 ve 90. dakikalarda Florian Wirtz'in attığı gollerle 5-0 gibi farklı bir skorla geçen Bayer Leverkusen, 119 yıllık tarihinin ilk şampiyonluğunu garantileyerek büyük bir başarıya imza attı.

Bayer Leverkusen, Bundesliga'da Bayern Münih'in şampiyonluğa koyduğu 11 yıllık ambargoyu da sonlandırdı.

Juventus'un 43 maçlık rekoruna ortak oldu

Bayern Münih'i şampiyonluk yarışında geride bırakan Bayer Leverkusen, bir başka Avrupa devi Juventus'un rekorunu da egale etti.

Avrupa'nın büyük liglerinde 2000 yılından bu yana en uzun yenilmezlik serisinin sahibi, Mayıs 2011-Mayıs 2012 arasında 43 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Juventus ait rekora Alman ekibi ortak oldu. Bayer Leverkusen, Werder Bremen karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 43 maça çıkardı ve bu alandaki rekorun sahibi Juventus'u yakaladı.

Kaynak: AA / Spor

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