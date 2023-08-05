Zaniolo'dan taraftarın yüreğine su serpecek açıklama: Galatasaray'da kalıyorum

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun kadrodan çıkarılması transfer söylentilerini beraberinde getirdi. Okan Buruk, Zaniolo'nun sakatlandığını ve birkaç gün içinde takıma dahil olmasını beklediğini belirtti. Ancak, Juventus ve Suudi Arabistan kulüplerinin Zaniolo için teklifte bulunduğu iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İtalyan yıldız, transfer düşüncesinin olmadığını ve Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini belirtti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcu Zaniolo'nun Zalgiris ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşı öncesi kadrodan çıkarılması transfer olacağı iddialarını güçlendirdi. 24 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

OKAN BURUK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Okan Buruk, maça çıkmadan önce katıldığı basın toplantısında Zaniolo'nun son taktik provada kasığında ağrı hissettiği için oynamadığını, birkaç gün içinde takıma dahil olmasını beklediğini açıkladı.

KULÜP İDDİALARI YALANLADI

Juventus'un Zaniolo için Galatasaray'a 23 milyon euroluk teklif yaptığı, oyuncunun da tedbir amaçlı bekletildiği ileri sürüldü. Daha sonra teklifin Suudi Arabistan kulüplerinden geldiği ifade edildi. Galatasaray cephesinin ise serbest kalma bedeli olan 35 milyon Euro'dan aşağı bir rakama Zaniolo'yu kesinlikle bırakmayacağı bildirildi. Ancak kulüp yetkililerine göre bu teklifler tamamen bir iddiadan ibaret.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYORUM"

Galatasaraylı yöneticilerle bir araya gelen İtalyan yıldızın, "Gündemimde transfer yok. En azından bu sezon da burada kalıp, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.