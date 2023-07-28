Juventus neden Avrupa'dan men edildi? Juventus UEFA cezası ne?

UEFA, FFP ihlalinde bulunan Juventus'un Avrupa Konferans Ligi'nden men edildiğini ve 20 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Peki, Juventus neden Avrupa'dan men edildi?

UEFA, İtalyan ekibi Juventus'un Konferans Ligi'nden men edildiğini ve 20 milyon Euro para cezası verildiğini açıkladı. Juventus, Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle 2023-2024 sezonunda UEFA organizasyonlarından men edildi. Juventus neden Avrupa'dan men edildi?

JUVENTUS NEDEN AVRUPA'DAN MEN EDİLDİ?

UEFA yaptığı açıklamada, FFP ihlalinde bulunan Juventus'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden bu sezon için men edildiğini ve 20 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

UEFA, Juventus'u Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden men etti. Juventus'a ayrıca 20 milyon euro para cezası verildi.