Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Bu zamana kadar Türkiye'ye gelmiş tüm yıldızları unutun! Galatasaray, Pogba için harekete geçiyor

Spor Haberleri

Juventus, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formayı unutan Paul Pogba'yı gözden çıkardı. Bu sezon sadece 10 maçta süre bulan futbolcu için Galatasaray'ın devreye girebileceği iddia ediliyor. Sarı-kırmızılılar, uygun şartlar sağlanırsa tıpkı Icardi'yi renklerine bağladığı gibi Paul Pogba'yı da kiralık olarak kadrosuna katacak.

Manchester United'dan Juventus'a 48 milyon euro bedelle transfer olan Paul Pogba, İtalyan devinde kabusu yaşadı. Sakatlıkları nedeniyle sadece 10 maçta forma giyebilen Fransız yıldız için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

JUVENTUS GÖZDEN ÇIKARDI, GALATASARAY PUSUDA

Sosyal medyadaki dedikodulara göre Galatasaray, Paul Pogba ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, Juventus'ta gözden çıkarılan Fransız yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimde bulunabilir.

Bu zamana kadar Türkiye'ye gelmiş tüm yıldızları unutun! Galatasaray, Pogba için harekete geçiyor

SADECE 10 MAÇTA FORMA GİYDİ

Paul Pogba bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 10 maçta forma giyebildi. Fransız yıldız, sadece 1 karşılaşmada ilk 11'de mücadeleye başladı. Pogba, toplam 161 dakika sahada kalırken, 1 asist yaptı.

Bu zamana kadar Türkiye'ye gelmiş tüm yıldızları unutun! Galatasaray, Pogba için harekete geçiyor

Haberler.com - Spor

Paul Pogba Juventus Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Genç vatandaş :

GS için en büyük yıldız olabilir ama FB için sıradan futbolcu anelkalar carloslar alexler varken bu arkadaş GS için yıldız olabilir anca

Cevap Yaz51Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title