Bu zamana kadar Türkiye'ye gelmiş tüm yıldızları unutun! Galatasaray, Pogba için harekete geçiyor

Juventus, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formayı unutan Paul Pogba'yı gözden çıkardı. Bu sezon sadece 10 maçta süre bulan futbolcu için Galatasaray'ın devreye girebileceği iddia ediliyor. Sarı-kırmızılılar, uygun şartlar sağlanırsa tıpkı Icardi'yi renklerine bağladığı gibi Paul Pogba'yı da kiralık olarak kadrosuna katacak.

Manchester United'dan Juventus'a 48 milyon euro bedelle transfer olan Paul Pogba, İtalyan devinde kabusu yaşadı. Sakatlıkları nedeniyle sadece 10 maçta forma giyebilen Fransız yıldız için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

JUVENTUS GÖZDEN ÇIKARDI, GALATASARAY PUSUDA

Sosyal medyadaki dedikodulara göre Galatasaray, Paul Pogba ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, Juventus'ta gözden çıkarılan Fransız yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimde bulunabilir.

SADECE 10 MAÇTA FORMA GİYDİ

Paul Pogba bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 10 maçta forma giyebildi. Fransız yıldız, sadece 1 karşılaşmada ilk 11'de mücadeleye başladı. Pogba, toplam 161 dakika sahada kalırken, 1 asist yaptı.