Fatih Karagümrük, İtalyan oyuncu Stefano Sturaro'yu transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattı. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İstanbul temsilcisi, son olarak Genoa formasını giyen 30 yaşındaki oyuncuyu transfer etti. Sturaro daha önce sırasıyla Genoa, Modena, Juventus, Sporting Lisbon ve Hellas Verona'da oynadı.