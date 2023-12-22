Avrupa Adalet Divanı 'Süper Lig'e kapıyı araladı: Bazı kulüpler ve ligler yeni turnuvaya karşı çıktı

Avrupa Birliği’nin en üst yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, Real Madrid, Barcelona ve Juventus gibi kulüplerin gündeme getirdiği yeni 'Süper Lig' önerisi konusunda önemli bir karara imza attı.

Yüksek mahkeme, uluslararası futbol karşılaşmalarını düzenlemenin Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nin (UEFA) tekelinde olmadığına hükmetti.

Mahkemeye göre, UEFA ya da FIFA, Avrupa Süper Ligi gibi harici bir müsabakaya katılacak takımlara yaptırım uygulayamaz.

Avrupa Süper Ligi’ne (ESL) ilişkin yeni plan ise mahkeme kararının ardından açıklandı.

Yeni planda erkeklerde 64, kadınlarda ise 32 kulüplü birer lig öngörülüyor.

İngiltere, İspanya ve İtalya’nın önde gelen 12 futbol kulübü tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi’ne alternatif olarak Nisan 2021’de gündeme getirilen Süper Lig önerisi tartışmalara neden olmuştu.

UEFA’nın tepkisi üzerine, kulüplerin birçoğu geri adım atmak zorunda kaldı.

Ancak Real Madrid, Barcelona ve Juventus takımları, yeni bir lig konusunda ısrarlarını sürdürerek konuyu Avrupa Adalet Divanı’na taşıdı.

Lüksemburg’daki mahkeme, UEFA ve FIFA’nın Süper Lig oluşumunu engellemesinin Avrupa rekabet yasalarına aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararı ne diyor?

Avrupa Adalet Divanı, "tarihi" olarak nitelendirdiği kararında, uluslararası kulüp müsabakalarının düzenlenmesi ve yayın haklarının elde edilmesini ekonomik bir faaliyet olarak değerlendirdi.

Bu nedenle de, yeni lig oluşumunun serbest rekabet ile kişilerin ve malların serbest dolaşımına ilişkin Avrupa kurallarına tabi olduğunu belirtti.

Avrupa Adalet Divanı, bu nedenle UEFA ve FIFA'nın yeni Süper Lig konusundaki yasağının, Avrupa kurallarına aykırı olduğuna karar verdi.

Kararda, "Pazara girmek için şeffaf, objektif, ayrımcı olmayan ve orantılı kriterlere ihtiyaç var. Ancak UEFA ve FIFA'nın kendisi şu anda bu kriterleri karşılamak zorunda değil. Dolayısıyla FIFA ve UEFA hakim konumlarını kötüye kullanmaktadır" dendi.

Mahkemenin kararı, Avrupa Birliği genelinde bağlayıcı ve nihai özelliğe sahip. Bu nedenle karara itiraz hakkı bulunmuyor.

Süper Lig oluşumunun ardındaki şirket olan A22 Sport Management yöneticisi Bernd Reichart, "UEFA'nın tekeli bitti. Kulüpler artık tehdit edilmiyor ve cezalandırılmıyor. Kendi geleceklerini belirlemekte özgürler" dedi.

Uluslararası Spor Mahkemesi (CAS) yargıçlarından Frans de Weger, Avrupa Adalet Divanı kararının, geniş kapsamlı hukuki sonuçları olacağını söyledi.

De Weger, Hollandalı kamu yayıncısı NOS’a yaptığı açıklamada, "Süper Lig'in hemen kurulması söz konusu değil. Yol boyunca hala pek çok engel var. Pratikte ne olacağını görmek hala zor" görüşünü dile getirdi.

Yeni plan neyi öneriyor?

Yeni ESL planına göre turnuvanın daimi kulüpleri olmayacak. Kulüpler yıllık olarak küme düşecek ya da bir üst lige çıkabilecek.

Ayrıca maçlar dijital bir platformdan ücretsiz olarak yayımlanacak.

Planda herhangi bir kulüp ya da para ödülü açıklanmadı.

Yeni plana göre turnuva kıtanın erkek ve kadın futbolundaki en iyi kulüplerini kapsayacak. Hem kadınlarda hem de erkeklerde sistem benzerlik gösterecek.

Erkeklerde en üst kademeler olan Yıldızlar Ligi ve Altın Lig'in her biri 16 takımdan oluşurken, en alt kademe olan Mavi Lig 32 kulüpten oluşacak ve her kademe arasında yükselme ve düşme olacak.

Her ligi ilk sekiz sırada bitiren takımlar, çeyrek finale yükselecek. İki ayak üzerinden oynanacak finaller tarafsız sahalarda yapılacak.

Mavi Lig’in en altındaki 20 takım tamamen küme düşecek ve yerlerini Avrupa yerel liglerinden en iyi performans gösteren kulüpler alacak.

Altın ve Mavi Ligler’de final oynayan iki takım bir üst lige yükselecek bu ligleri son sırada bitiren iki takım da bir alt lige düşecek.

Maçlar hafta ortasında oynanacak. Böylelikle Avrupa yerel liglerinin de devamına olanak tanınacak.

Kimler, hangi tepkileri verdi?

İlk ESL planına imza atmış 12 kulüpten 9’u 2021’de geri çekildi. Juventus da bu yılın başlarında yeni turnuvaya sıcak bakmadıklarını açıkladı.

İspanyol kulüpleri Real Madrid ve Barcelona ise yeni bir Avrupa turnuvasının genel ilkelerine bağlı kaldılar.

Bugün açıklanan yeni ESL planının ardından Barcelona Başkanı Joan Laporta "kulüplerin kendi kaderleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma zamanının geldiğini" söyledi.

La Porta, sosyal medyada paylaşılan bir videoda şunları söyledi:

"Gelişmiş bir Avrupa turnuvası ve kulüplerin daha fazla kaynak ayırmasıyla ulusal ligler daha dengeli ve rekabetçi hale gelecek.

"Şu anda kulüplerin büyük çoğunluğunun gelecekteki yaşayabilirliğini tehlikeye atan bazı ciddi sorunları göstermeye çalışmak için tarihi bir fırsat olduğuna inanıyoruz.

"Barcelona, mevcut Avrupa müsabakalarını açık ve tamamen meritokratik [liyakata dayalı bir yönetim biçimi] bir formatta geliştirecek, futbolu kulüpler için daha sürdürülebilir, amatör futbolu çok daha destekleyici, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için daha çekici ve uygun fiyatlı hale getirecek yöntemleri teşvik etmeye çalışacak. Bu öneri futbolu bir bütün olarak geliştirmeyi amaçlıyor."

Real Madrid başkanı Florentino Perez de yeni planı "futbol tarihi için büyük bir gün" olduğunu söyledi.

Ancak diğer bazı Avrupa kulüpleri ve ligleri ise ESL'ye karşı çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19 Nisan 2021'de yaptığı "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlıklı açıklamasının arkasında durduğunu ilan etti.

TFF, "Bu sporun Avrupa'daki düzenleyicisi UEFA'nın önderliğinde futbolu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğini" açıkladı.

Almanya Ligi Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, UEFA çatısı altındaki Avrupa liglerini desteklediklerini ifade etti ve "FC Bayern Münih’te Süper Lig kapısı kapalı kalacak" dedi.

Bundesliga yönetimi ise "Avrupa spor modelini açıkça desteklediğini, federasyonlar ve ligler tarafından düzenlenen müsabakalar dışındaki müsabakaları reddettiğini" söyledi.

Fransa Ligi yönetimi ise UEFA tarafından düzenlenen müsabakaları "tartışmasız bir biçimde desteklediğini" söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yapılan duyurunun ardından yapılan açıklamada UEFA müsabakalarına “tamamen bağlı” olduklarını açıkladı.

Manchester United, ESL’ye dair ilk planının ortaklarından birisiydi. Ancak söz konusu plan yaygın bir şekilde kabul görmeyince Manchester United da projeden çekildiğini açıklamıştı.

Kulüp, tavırlarının değişmediğini ve "Avrupa futbolunun gelişimi için UEFA, Premier Lig ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) aracılığıyla diğer kulüplerle olumlu işbirliğine" bağlı kaldıklarını söyledi.

ECA da yaptığı açıklamada, “Açık olmak gerekirse, mahkeme kararı hiçbir şekilde Süper Lig projesini desteklememekte ya da onaylamamaktadır” ifadelerine yer verildi.