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İstanbul'un hangi yakasını seçecek? Ezeli rakiplerin Di Maria savaşında heyecan tavan yaptı

İstanbul'un hangi yakasını seçecek? Ezeli rakiplerin Di Maria savaşında heyecan tavan yaptı

Spor Haberleri

Juventus'la sözleşmeyi uzatmayan Angel Di Maria, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri de reddetti. Galatasaray'ın peşinde olduğu Arjantinli yıldız için Fenerbahçe de devrede. İstanbul'a gelmesine kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcunun hangi takımı tercih edeceği merak konusu oldu.

Mali yolsuzluk yaptığı tespit edilen ve puanları silinen Juventus'ta yaprak dökümü başladı. Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Angel Di Maria, İtalyan ekibiyle yola devam etmek istemiyor.

Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler alan Arjantinli futbolcu, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. İtalyan basını, Di Maria'nın Galatasaray'a gideceğini yazıyor ancak devreye Fenerbahçe'nin de girdiği ifade edildi.

İstanbul'un hangi yakasını seçecek? Ezeli rakipler Di Maria için savaşa tutuştu

Ücret olarak Süper Lig devlerinden beklediği maaşı almaya yakın olan 35 yaşındaki futbolcunun tercihi merak konusu oldu. Uzun süredir Di Maria'nın peşinde olan Galatasaray, transfer bir adım daha önde gözüküyor.

İstanbul'un hangi yakasını seçecek? Ezeli rakipler Di Maria için savaşa tutuştu

Arjantin'in Dünya Kupası zaferine büyük katkı veren tecrübeli yıldız, sahada gösterdiği performansla yaşıyla ilgili gelen eleştirilere de yanıt verdi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Angel Di Maria Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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