Çoğu futbolu bıraktığını zannediyordu! Kuzey Koreli futbolcu yıllar sonra sahalara döndü

Kuzey Kore'nin Suriye ile oynadığı maçta ilginç bir olay yaşandı. Yıllardır kulüpsüz olan Kuzey Koreli futbolcu Han Kwang-Song, 3 yıl aradan sonra futbol sahalarına geri döndü ve maça ilk 11'de başladı. 25 yaşındaki futbolcu Cagliari, Perugia ve Juventus gibi İtalyan kulüplerinde forma giydikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Futbol dünyasında eşine nadir rastlanan bir olay meydana geldi. Şu anda 25 yaşında ve 3 yıldır kulüpsüz olan Han Kwang-Song, uzun bir aradan sonra Kuzey Kore'nin Suriye ile oynadığı maça ilk 11'de başladı.

3 YILDIR ORTADA YOKTU

25 yaşındaki Han Kwang-Song, Cagliari, Perugia ve Juventus gibi İtalyan kulüplerinde forma giymesinin ardından üç yıldır kayıptı.

SURİYE MAÇINDA SAHAYA ÇIKTI

Han Kwang-Song, emekli olduğu düşünülmesine ve son üç yıldır futbol oynamaya devam edip etmediği bilinmemesine rağmen, Suriye maçında sahaya çıkarak herkesi şaşırttı.