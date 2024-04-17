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Kenan Yıldız'a yeni sözleşme yolda! Milli futbolcu servet kazanacak

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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, kulübüyle 4 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, Kenan'ın Juventus'tan yıllık 1 milyon Euro + bonuslar kazanacağını yazdı.

İtalyan devi Juvenstus'ta forma giyen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın takımındaki geleceği ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kenan, Juventus ile 4 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor.

1 MİLYON EURO KAZANACAK

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre genç yıldız, Juventus ile imzalayacağı yeni sözleşmenin ardından İtalyan kulübünden yıllık 1 milyon Euro + bonuslar kazanacak.

10 NUMARAYI GİYECEK

18 yaşındaki hücumcunun yeni sözleşmesinin kısa süre içerisinde resmi olarak duyurulması beklenirken, Kenan Yıldız'ın gelecek sezondan itibaren Juventus'ta 10 numaralı formayı giyeceği de konuşuluyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milli yıldız, bu sezon Juventus forması ile toplamda 25 maçta görev yaptı. Kenan, söz konusu karşılaşmalarda takımı adına 3 gol atma başarısı gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı İtalya Serie A Kenan Yıldız Juventus İtalya Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Bilal Yildiz:

Ne serveti 1 milyon euro mu?

3
0
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Üye:

Bu para yetmez...imzalama

0
0
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