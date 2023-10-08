Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Türk futbolcu Kenan Yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı. İtalyan hoca yaptığı değerlendirmede, "Çok yetenekli, kimse onun gibi top kontrolüne sahip değil. Zeki ve soğukkanlı bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

'Kimse onun gibi değil' diyen Massimiliano Allegri, Kenan Yıldız'ı yere göğe sığdıramadı

Torino karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, takımdaki genç oyunculardan bahsederken, Kenan Yıldız için ayrı parantez açtı. İtalyan hoca, Yıldız'ın top kontrolüne sahip bir futbolcusu olmadığını söyledi.

"ZEKİ VE SOĞUKKANLI BİR FUTBOLCU"

Allegri yaptığı değerlendirmede, "Çok az tecrübesi olan birçok genç oyuncumuz var. Örneğin Kenan Yıldız gibi. Kenan Yıldız çok yetenekli ve kimse onun gibi top kontrolüne sahip değil. Aynı zamanda zeki ve soğukkanlı bir futbolcu. Kenan dışında Moise Kean var. O da Torino maçında iyi iş çıkardı. İtalya kadrosuna çağrıldığı için mutluyum, bunu hak ediyor." dedi.

A MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILDI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 4 maçta süre aldı. A Milli Takım'dan da davet alan 18 yaşındaki futbolcunun İtalyan deviyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.