Allegri'nin uyarısını dikkate alan Kenan Yıldız saçlarını kestirdi

Juventus teknik direktörü Allegri, saçlarıyla sürekli oynayan Kenan Yıldız'a saçlarını kestirmesi yönünde ultimatom verdi. Allegri, "Kenan Yıldız, hemen saçlarını kestirecek. Maçta saçına yüzlerce kez dokundu. O saçlarını kestirecek, biz de işimizi yapacağız" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu ise bugün Allegri'yi dinleyerek saçlarını kestirdi.

İtalyan devi Juventus, ligin ilk haftasında Udinese'ye konuk oldu. Mücadeleyi 3-0 kazanan Juventus'ta Kenan Yıldız, 85. dakikada Dusan Vlahovic'in yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın ardından milli futbolcuyla ilgili konuşan hocası Allegri, Yıldız'ın saçlarından dert yandı.

SAÇLARIYLA OYNAMASI GÖZE BATTI

Mücadelenin 85. dakikasında Dusan Vlahovic yerine oyuna giren Kenan Yıldız'ın sürekli saçlarıyla oynaması Allegri'nin gözüne battı.

SAÇLARINI KESTİRDİ

Hocasının net uyarı yapması sonrası harekete geçen Kenan Yıldız, bugün berbere giderek saçlarını kestirdi. 18 yaşındaki futbolcu, saçlarını kestirdikten sonra fotoğrafını paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Allegri yaptığı açıklamada, "Kenan Yıldız, yarın saçlarını kestirecek. Çünkü maç içinde 100 kere saçlarıyla oynadı, o saçlar kesilecek. İşleri, olması gerektiği gibi yapmak gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.