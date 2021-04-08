Marmara Bölgesi'nde sıcaklığının 6 ila 10 derece azalması bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklığının 6 ila 10 derece azalması bekleniyor

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığının 6 ila 10 derece azalması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 6 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 6 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgedeki yağışların genelde sağanak şeklinde olması bekleniyor. Trakya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Bölgedeki hava sıcaklığının 6 ila 10 derece azalması, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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