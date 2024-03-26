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Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası Kent Beyaza Büründü

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Erzurum'da yoğun bir şekilde yağan kar sonrası kent merkezi adeta beyaz bir örtüye büründü, soğuklar geri geliyor.

Özellikle tarihi eserler ve çevresi kar yağışı ile birlikte seyiri tatminsiz manzaraları de beraberinde getirdi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre kar yağışı salı günü itibariyle bölgeyi terk ediyor. Bölgede yağmur ve sağanak yağıştan dolayı meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar olabileceğini ifade eden meteoroloji uzmanları, buzlanma, don olayı ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladılar. Erzurum'da kar yağışı sonrası gece saatlerinde sıcaklığın -15 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Özellikle önümüzdeki 2 gün Erzurum ve ilçelerinde sıcaklar eksilerde seyredecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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