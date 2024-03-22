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Bugün (22 Mart) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı?

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Hafta sonu hava nasıl olacak ve İstanbul'da bugün yağmur var mı merak ediliyor. Baharı beklerken yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterdi. Ankara'nın Etimesgut ve Sincan gibi ilçelerinde yaşayan kent sakinleri yeni güne karla uyandı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? 22 Mart hava durumu tahminleri! İstanbul'a yağmur yağacak mı?

HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevreleri dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların, Rize, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri Elazığ'ın doğu, Muş'un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile zamanla Van'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bugün (22 Mart) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı?

BİTLİS, HAKKARİ, VAN VE ŞIRNAK İÇİN "TURUNCU" KODLU UYARI

Öte yandan, karla karışık yağmur beklenen, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ile sağanak beklenen Mardin için "sarı", karla karışık yağmur ve çığ tehlikesi beklenen, Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak için "turuncu" kodla uyarıda bulunuldu.

Bugün (22 Mart) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı?

SICAKLIKLAR BATI KESİMLERDE 4-6 DERECE AZALACAK

Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Sıcaklıkların batı kesimler ile Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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