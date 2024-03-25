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Doğu Anadolu'da Çığ Riski Uyarısı

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Meteoroloji Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği; yağışların Erzincan çevresinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı; Erzurum ve Bayburt çevrelerinde kar yağışlı geçeceği; sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülecek. Hava sıcaklığı: mevsim normalleri civarında seyredecek, rüzgar güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji çığ uyarısında bulunarak bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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