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Karadeniz Akdeniz'i aratmadı: 30 dereceyi bulan sıcakta denize girerek serinlediler

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Samsun'da 30 dereceyi bulan sıcak havada bazı vatandaşlar denize girerek serinledi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Samsun'da gün içinde zaman zaman sıcaklıklar 30 dereceyi buldu. Nisan ayının ortasında 30 dereceyi bulan sıcaklıklarda evlerde duramayan ve bunalan Samsunlular sahillerin yolunu tuttu. Bunalan vatandaşlardan bazıları Karadeniz'de yüzerek serinledi bazıları da kendilerini sahil kenarlarına attı. Serinlemenin en güzel yolunun denize girmek olduğunu belirten vatandaşlar, denize girmeyenlerin de gölge alanları tercih ettiğini söylediler. 33 dereceyi olması bekleniyor Meteorolojiden alınan bilgiye göre 18 Mart Perşembe günü hava sıcaklıkların 33 dereceye çıkması bekleniyor. Diğer günler ise hava tahminleri şöyle: 19 Nisan Cuma günü en yüksek sıcaklık 18 derece, 20 Nisan Cumartesi en yüksek sıcaklık 26 derece, 21 Nisan Pazar günü en yüksek sıcaklık 18 derece ve 22 Nisan Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 24 derece.

Karadeniz Akdeniz'i aratmadı: 30 dereceyi bulan sıcakta denize girerek serinlediler

SAMSUN - Samsun'da 30 dereceyi bulan sıcak havada bazı vatandaşlar denize girerek serinledi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Samsun'da gün içinde zaman zaman sıcaklıklar 30 dereceyi buldu. Nisan ayının ortasında 30 dereceyi bulan sıcaklıklarda evlerde duramayan ve bunalan Samsunlular sahillerin yolunu tuttu. Bunalan vatandaşlardan bazıları Karadeniz'de yüzerek serinledi bazıları da kendilerini sahil kenarlarına attı. Serinlemenin en güzel yolunun denize girmek olduğunu belirten vatandaşlar, denize girmeyenlerin de gölge alanları tercih ettiğini söylediler.

33 dereceyi olması bekleniyor

Meteorolojiden alınan bilgiye göre 18 Mart Perşembe günü hava sıcaklıkların 33 dereceye çıkması bekleniyor. Diğer günler ise hava tahminleri şöyle:

19 Nisan Cuma günü en yüksek sıcaklık 18 derece, 20 Nisan Cumartesi en yüksek sıcaklık 26 derece, 21 Nisan Pazar günü en yüksek sıcaklık 18 derece ve 22 Nisan Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 24 derece.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karadeniz 18 Mart Akdeniz Samsun Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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