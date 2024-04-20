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Marmaris'te Fırtına ve Yağışlar Etkisini Gösterdi

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Marmaris'te beklenen fırtına ve yağışlar başladı. Şiddetli fırtına ağaç devrilmelerine ve çatı uçmalarına neden oldu. Nisan yağmurları da gün boyu devam etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tahmin ve uyarı merkezi Bodrum ile Kaş arasında fırtına ve yağışların olduğunu bildirmesinin ardından ilçede beklenen fırtına ve yağışlar etkisini gösterdi.

Marmaris'te sabaha karşı etkisini gösteren şiddetli fırtına bazı bölgelerde ağaç devrilmelerine ve küçük çaplı çatı uçmalarına neden olurken Nisan yağmurları da gün boyu devam ediyor.

20 derece sıcaklığın hakim olduğu ilçede vatandaşlar sahil kenarlarında yürüyüşlerine devam ederek ıslanmayı göze aldı.

Marmaris yaşayanlarından Birsen Tilkibaş "Nisan ayı klasik Marmaris alıştık bir saat önce şakır şakır yağmur yağıyordu şimdi güneş açtı ne giyeceğimizi şaşırdık " derken Yaren Özdemir de" Az önce yürüyüşe çıkayım dedim bir an yağmur bastırdı eve gidip üzerimi değiştirdim. Sonra bir baktım hava güneş açmış Nisan yağmurları Marmaris'in klasik havası" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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