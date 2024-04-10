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Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu!

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Ramazan Bayramı'nda hava durumu ve Ramazan Bayramı'nın 1.2.3. gününde yağmur yağacak mı merak konusu oldu. Bayram tatilinin planlayıcıları, Meteoroloji'den bayramda İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin bayram hava durumu raporunu bekliyor. Bugün yağmur var mı ve yağmur yağacak mı soruları gündemde. Peki, Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu!

BAYRAMDA YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul Hava Durumu şöyle:

  • Bayramın 1. Günü Çarşamba Az Bulutlu 11°C 21°C
  • Bayramın 2. Günü Perşembe Az Bulutlu 11°C 21°C
  • Bayramın 3. Günü Cuma Parçalı Bulutlu 12°C 23°C

Ankara Hava Durumu şöyle:

  • Bayramın 1. Günü Çarşamba Parçalı Bulutlu 8°C 23°C
  • Bayramın 2. Günü Perşembe Parçalı Bulutlu 10°C 23°C
  • Bayramın 3. Günü Cuma Parçalı Bulutlu 9°C 21°C

İzmir Hava Durumu şöyle:

  • Bayramın 1. Günü Çarşamba Az Bulutlu 12°C 25°C
  • Bayramın 2. Günü Perşembe Rüzgarlı 12°C 26°C
  • Bayramın 3. Günü Cuma Rüzgarlı 13°C 26°C

Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu!

RAMAZAN BAYRAMI'NDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bayramın 1. günü (10.04.2024 Çarşamba): Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayramın 2. günü (11.04.2024 Perşembe): Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile, Hatay, Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

Bayramın 3. günü (12.04.2024 Cuma): Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay, Kahramanmaraş, Sivas ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer yerlerde ise parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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