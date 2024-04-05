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Doğu Anadolu'da Çığ ve Kar Erimesi Tehlikesi Uyarısı

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Meteoroloji Doğu Anadolu için çığ ve kar erimesi tehlikesi uyarısında bulundu.

Meteoroloji Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarında yüksek sıcaklıkların devam etmesiyle birlikte çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğunu açıkladı. Yetkililerin ve vatandaşların bu konuda daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği dile getirilerek, "Çığ genellikle çok hızlı gelişir ve hareket eder. Bu nedenle, çığın oluşması fark edildikten sonra mümkün olduğunca hızlı ve soğukkanlı olunmalıdır. Çığ olduktan sonra, en kısa zamanda ilgili kişi ve kuruluşlara haber verilmelidir. Ancak, afet olduktan sonra ilgili kişilere ulaşılamıyor ise aşağıda verilen telefonlara haber verilmesi, size en kısa zamanda yardımın ulaşmasını sağlayacaktır." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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