Taiwan'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 9 kişi hayatını kaybetti

HUALİEN, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Taiwan'da Çarşamba sabahı meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde saat 22.00 itibarıyla 9 kişi hayatını kaybederken, 1.011 kişi de yaralandı.

Yerel acil durum operasyon merkezinin verilerine göre Taiwan'ın Hualien ilçesi yakınlarındaki deniz bölgesini vuran depremin ardından 100'ün üzerine kişi mahsur kaldı.

Taiwan'ın meteoroloji kurumu depremin, 21 Eylül 1999'da meydana gelen ve çok sayıda can kaybına neden olan depremden bu yana 25 yıl içinde adayı vuran en şiddetli sarsıntı olduğunu bildirdi.