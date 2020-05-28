Libya ve Malta düzensiz göç konusunda mutabakat anlaşması imzaladı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Malta arasında düzensiz göç konusunda mutabakat anlaşması imzalandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Malta arasında düzensiz göç konusunda mutabakat anlaşması imzalandı.

Malta Başbakanı Robert Abela, bu sabah düzensiz göç konusunu görüşmek üzere üst düzey yetkililer ile Libya'nın başkenti Trablus'a ziyarette bulundu. Trablus'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirilen Abela, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. Görüşmelere Malta Dışişleri Bakanı Everest Bartolo, Malta İçişleri Bakanı Byron Camilleri, Libya Dışişleri Bakanı Mohamed Siala ve Libya İçişleri Bakanı Fathi Pashaga da hazır bulundu. Görüşmede Libya'daki son gelişmeler, düzensiz göç ve ikili ilişkileri ilerletme konuları ele alındı.

Serrac, görüşmede konuk heyete Libya'daki son gelişmeler ve Trablus'a düzenlenen saldırı hakkında bilgi vererek, Libya halkının demokratik bir sivil devlet kurma yönündeki isteklerini vurguladı. Malta Başbakanı Abela ise, Malta ve Libya arasındaki ilişkilerin derinliğini vurgulayarak, ülkesinin Libya hükümetine verdiği desteği yineledi. Ülkesinin Trablus'a karşı saldırıyı reddettiğini vurgulayan Abela, Libya'daki krizin askeri çözümünün olmadığını ve çözümün siyasi yollardan geçtiğini söyledi.

Görüşmenin ardından Serrac ve Abela, düzensiz göç ve ikili ilişkileri ilerletme konularında mutabakat anlaşması imzaladı. - TRABLUS

Kaynak: İHA