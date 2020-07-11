Libya'da Hafter güçleri safkan at çiftliğini de yağmaladı (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libya'da Hafter güçleri safkan at çiftliğini de yağmaladı (1)

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkenti ele geçirmek amacıyla başlattığı saldırı sırasında ünlü safkan atları barındıran çiftliği de yağmaladı.

11.07.2020 13:22 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:29

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkenti ele geçirmek amacıyla başlattığı saldırı sırasında ünlü safkan atları barındıran çiftliği de yağmaladı.

Terhune vilayeti yakınındaki Eş-Şaab Safkan At Yetiştirme Çiftliğinin kurucusu 25 yıllık Veteriner Hekim İmad eş-Şaab, Hafter milislerinin saldırısına uğrayan tesisin kapılarını AA ekibine açarak yağmanın ayrıntılarını paylaştı.

Hafter'e bağlı Kaniyat Birliklerinin, çiftliğine 4 Ocak'ta ulaştığını aktaran Şaab, bu sırada kendisinin çiftlikte bulunmadığını ancak seyislerinin olup bitenlere şahit olduğunu kaydetti.

Hafter milislerinin çiftlikte safkan atlardan güvenlik kameralarına, tablolardan muhtelif atçılık malzeme ve ekipmanına kadar her şeyi yağmaladığını anlatan Şaab, at müzayedelerinde kullanılan tokmağın bile yağmadan kurtulamadığını söyledi.

"Çiftliğin kapılarını arabalarla kırarak içeri girmişler. Atlar, insanlık dışı biçimde taşınarak çalınmış. Bazılarının bacaklarına ateş açılmış. Çiftliği mezbahaya çevirmişler. Atların kanı adeta sel olup akmış. " ifadelerini kullanan Şaab, 20 yılı aşkın süre emek verdiği bazıları gebe 54 atı barındıran tesisin uğradığı tahribattan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Dünyaca ünlü aygırlar kayıp

Hafter güçlerinden kurtarılan bölgelerde bazı atlarını bulup geri aldığını anlatan Şaab, ancak dünyaca ünlü sülalelerden gelen 3 aygırın da aralarında olduğu 18 safkan atın halen kayıp olduğunu söyledi.

Şaab'ın verdiği bilgiye göre bunlardan biri "Churchill Downs" adını taşıyor ve derbilerde büyük başarılara imza atmış "Dunhill" isimli bir atın soyundan geliyor.

Yine dünya çapında başarılı bir at olan "A.P. Indy"'nin üvey kardeşi "Eaves Dropper" ile Avustralya'nın ünlü kısrağı Testa Rossa'nın soyundan gelen "Back Draft" da kayıp atlar arasında yer alıyor.

Şaab, kayıp atlarla ilgili bilgisi olanları kendisiyle temasa geçmeye çağırdı.

Atta işkence izleri

Çiftliğe geri getirmeyi başardığı, yine dünya çapında şöhrete sahip aygırlardan "Brute Force"u AA ekibine gösteren Şaab, atın üzerindeki izlerin, maruz bırakıldığı işkenceyi gösterdiğini söyledi.

Şaab, yağma sonrası yaşadıkları malzeme sıkıntısına rağmen atların zorlu ameliyatları da içeren sıkı bir bakımla tedavi edildiğini kaydetti.

Şaab, yağmadan sonra çiftliğin de bakımdan geçtiğini ancak olayın izlerini halen taşıdığını ifade etti.

Atlarını kurtarmak için aralarından İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de olduğu çok sayıda isme ve uluslararası kuruluşa başvurduğunu anlatan Şaab, Elizabeth'in sekreteryasından sadece "Bu elim hadiseyi Kraliçe'nin dikkatine sunduğunuz için minnettarız. Bu zor zamanda sizlere Majestelerinin en iyi dileklerini sunarız." mesajını aldığını aktardı.

Çalıntı atların yanındaki Pantsir

Çiftliğinden çalınan safkan atların bazılarının daha sonra, Hafter'le hareket eden Kaniyat Birlikleri'nin liderlerinden Muhammed Kani'nin çiftliğinde bulunduğunu anlatan Şaab, Libya ordusunun bölgeyi ele geçirmesinin ardından karşılaştığı manzarayı şu sözlerle aktardı:

"Muhammed el-Kani'nin çiftliğine girdiğimizde atlarımızı imha edilmiş bir (Rus yapımı) Pantsir hava savunma sistemine sadece 150-200 metre mesafedeki ahırda bulduk. Atlarımız zarar görmemişti. Bu, Pantsir'in çok ince bir hassasiyetle vurulup etkisiz hale getirildiğinin göstergesiydi. Hafter ise okullar, hastaneler dahil her şeyi rastgele vuruyor."

-"İnsanlara şükretmeyen Allah'a şükredemez"

Yıllarca üzerine titrediği atlarının bazılarına kavuşmasına rağmen buruk bir sevinç yaşayan İmad Şaab, Türkiye'nin Libya'da oynadığı role de işaret ederek şunları kaydetti:

"İnsanlara şükretmeyen Allah'a şükredemez. Öfke Volkanı güçlerine ve silahlı kuvvetlerimize teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde bizi geçmişte de bugün de yalnız bırakmayan kardeş ülke Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde Katar devletine teşekkür ediyorum."

Gayrimeşru güçler Trablus'a yönelik saldırılarında Terhune vilayetini harekat ve ikmal merkezi olarak kullanmıştı.

Burada Kani ailesine mensup unsurlardan meydana gelen Kaniyat Birlikleri Hafter'in en sadık müttefikleri olarak öne çıkmıştı.

Libya ordusunun bölgeyi Hafter milislerinden kurtarmasının ardından, Terhune'de toplu mezarlar da bulunmuştu.

Libya'da Hafter güçleri safkan at çiftliğini de yağmaladı (1)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu Magazin
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları Ekonomi
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı Ekonomi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada 3. Sayfa
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş Politika
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Ayasofya Camii'ne dünyadan tepkiler gelirken İspanya'daki Cordoba Katedrali örneği unutuluyor
Ayasofya Camii'ne dünyadan tepkiler gelirken İspanya'daki Cordoba Katedrali örneği unutuluyor
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Cahit Özkan Fatih Sultan Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Cem Yılmaz Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Tamer Tuna Serdar Gürler İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Antalya Ak Parti Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Libya'da Hafter güçleri safkan at çiftliğini de yağmaladı (1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 14:15:07. #1.15#
title