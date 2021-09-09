Kuzey Makedonya'da Covid hastanesinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Kuzey Makedonya'da Covid hastanesinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Makedonya'da Covid hastanesinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti
BBC - Haberler | Dünya

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatı bölgesindeki Tetova (Kalkandelen) şehrinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatı bölgesindeki Tetova (Kalkandelen) şehrinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.

AA'nın haberine göre Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı, "Şu ana kadar yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği onaylandı. Ancak bu sayı yükselebilir" açıklamasını yaptı.

Doktorların yaralıların hayatını kurtarmaya çalıştıkları belirtilen açıklamada, "Bugün çok üzücü bir gün. Sağlık Bakanı Venko Filipçe, ailelere derin başsağlığı diliyor" ifadelerine yer verildi.

Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, yaralıların başkent Üsküp'e nakledildiği kaydedildi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, sosyal medya paylaşımında, büyük bir trajedinin meydana geldiğini belirterek "Yangına patlama neden oldu. Yangın söndürüldü, ancak birçok hayat da söndü. Hayatta kalma mücadelesi hala sürüyor" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde devlet hastenesinin Kovid-19 Merkezi'nde gerçekleşen patlama ve akabinde çıkan yangında bazı kardeşlerimizin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Eski Yugoslavya'dan 8 Eylül 1991'de yapılan referandumla ayrılık sürecine giren Kuzey Makedonya, her yıl 8 Eylül'de "Bağımsızlık Günü" kutluyor. Kuzey Makedonya 27 Mart 2020'de NATO'nun 30. üyesi oldu.

Kuzey Makedonya'da Covid hastanesinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti
BBC
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti
Korona bitmeden yeni kabus! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybetti
Korona bitmeden yeni kabus! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Gülşen Cem Yılmaz Demet Akalın Rasim Öztekin
Spor Max Meyer Burak Yılmaz Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kuzey Makedonya'da Covid hastanesinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 02:42:16. #1.15#

title