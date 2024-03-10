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Balkanlar'da Müslümanlar Ramazan Ayını İlk Teravih Namazıyla Karşıladı

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Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, ramazan ayını ilk teravih namazıyla karşıladı. Balkan ülkelerindeki camiler doldu, Müslümanlar bir araya geldi.

Balkanlar'da Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, ilk teravih namazıyla ramazan ayını karşıladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Müslümanlar, tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi başta olmak üzere şehirdeki birçok camiyi ilk teravih namazını kılmak için doldurdu.

Saraybosna'da tarihi Başçarşı'nın bulunduğu yerler ay ve hilal ışıklandırmalarıyla süslendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde de teravih namazı kılınırken, ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde de ilk teravih namazı kılındı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, ramazanın ilk teravih namazını kılmak için gelen Müslümanlarla doldu. Caminin dolması nedeniyle bazı Müslümanlar teravih namazını dışarıda kıldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Müslümanlar da ilk teravih dolayısıyla Dine Hoca Camisi'ne geldi. Müslümanlar, Tiran'daki camilerin yanı sıra ülke genelindeki camileri de doldurdu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de Müslümanlar, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde saf tuttu. Ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde ise Müslümanlar Sinan Paşa Camisi'nin yanı sıra kentteki diğer camileri de doldurdu.

Karadağ'da da başkent Podgorica'da ve diğer kentlerde bulunan camilerde ilk teravihlerini kılmak isteyen Müslümanlar bir araya geldi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile aynı ismi taşıyan cami de ilk teravih namazını kılmak için gelenlerle dolarken, namaz sonrası dualar edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hırvatistan Balkanlar Sırbistan Makedonya Karadağ Kosova Cami Dünya Güncel Haberler

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