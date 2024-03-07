Edirne'de Kuzey Makedonya Tanıtım Günü düzenlendi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçiliği ve Edirne Fahri Konsolosluğu ortaklığında ETSO'da düzenlenen programda konuşan Kuzey Makedonya'nın Türkiye Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Edirne ile ülkeleri arasındaki ticari işbirliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin önemli bir ticaret ve turizm merkezi olan Edirne'nin ekonomik potansiyeli göz önüne alındığında Kuzey Makedonya ile 2023 yılında gerçekleştirdiği 3,4 milyon dolarlık ticareti yeterli bulmadıklarını belirten Manasijevski, "Devamlı ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, kapsamlı yasal çerçeve, vize rejimi serbestisi, özellikle Türk şirketlerin Makedonya'daki stratejik altyapı ve sermaye projelerinin varlığı ikili ekonomik ilişkilere olumlu bir şekilde yansımaktadır." diye konuştu.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak da Avrupa ile Türkiye arasında stratejik bir konuma sahip Kuzey Makedonya'yı daha yakından tanıyarak yatırım fırsatlarından yararlanmak istediklerini belirtti.

Türkiye'den bakıldığında küçük bir pazar olarak algılanan Kuzey Makedonya'nın, Balkanlar'da önemli bir transit geçiş ve dağıtım merkezi pozisyonunda olduğunu dile getiren Irmak, "Bu nedenle ülke pazarı tek başına değil, bölgenin potansiyeli ile birlikte değerlendirilmelidir." dedi.

Kuzey Makedonya Edirne Fahri Konsolosu Eser Cevahir de Kuzey Makedonya'nın, yabancı yatırımcılar için çok önemli olan güvenlik, erişilebilirlik ve hukukun üstünlüğü gibi konularda ayakları yere basan bir sisteme sahip olduğunu söyledi.

Ülkenin, yabancı dil bilen iş gücü, küresel pazarlara entegre finansal altyapısı, stabil para politikaları ve sadeleştirilmiş vergi sistemiyle ciddi fırsatlar sunduğunu ifade eden Cevahir, Türkiye'de alanında öncü birçok şirketin Kuzey Makedonya'da uzun yıllardır yatırımlarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kuzey Batı Makedonya Ekonomi Odası Başkan Yardımcısı Jeton Asani de Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın 7. büyük ticaret ortağı olduğunu, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da gelişmesi için potansiyel olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından davetlilere Kuzey Makedonya'daki iş ortamı ve yatırım olanakları anlatıldı.

Toplantıya oda üyeleri ve iş insanları katıldı.