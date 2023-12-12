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TÜRKSOY Ressamlar Buluşması kapsamında Kuzey Makedonya'dan Ressamlar Sergisi açıldı

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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) kuruluşunun 30. yılı ve Türkiye'nin 100. yılına ithafen düzenlenen 'TÜRKSOY Ressamlar Buluşması' programı kapsamında 'Kuzey Makedonya'dan Ressamlar Sergisi', Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde açıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) kuruluşunun 30. yılı ve Türkiye'nin 100. yılına ithafen düzenlenen "TÜRKSOY Ressamlar Buluşması" programı kapsamında "Kuzey Makedonya'dan Ressamlar Sergisi", Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde açıldı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden'in ev sahipliğini yaptığı açılışa, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik ve Ankara'da görev yapan çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Burada konuşan Yusuf, TÜRKSOY'un, Türk dünyasında "kültürel işbirliğinin, kültürel dayanışmanın, kültürel birikimin" tanıtılmasında projeler geliştiren bir kurum olduğunu söyledi.

Sanatın insanları bir araya getirme gücüne işaret eden Yusuf, "Biz birbirimizi tanıdıkça birbirimizi seveceğiz, birbirimizi sevdikçe de birlikte üreteceğiz." dedi.

Büyükelçi Manasijevski'de, katılımlarından dolayı misafirlere teşekkür ederek etkinliğin ortaklarından biri olmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Gelecek aylarda Türkiye'deki diğer şehirlerde de sergi açmak istediklerini kaydeden Manasijevski, ülkesindeki Türk sanatçıların çalışmalarının önemine dikkati çekti.

Manasijevski ayrıca, "Ülkemizde çok uluslu ve çok dinli olarak bir arada varlığımızdan gurur duyuyoruz, Türk toplumu da bu ortak yaşamın önemli bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik de kurumunun Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerine yapılan kalkınma yardımları ve kalkınma projeleri üzerine çalıştığını söyledi.

TİKA'nın, Balkanlar'da 11 ofisiyle faaliyet gösterdiğini belirten Çevik, TİKA'nın faaliyetlerinin çoğunluğunu "kültürel" projelerin oluşturduğunun altını çizdi.

Etkinlik, karşılıklı hediye takdimi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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