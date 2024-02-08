Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı ve Heyetini Kabul Etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Krenar Lloga ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akarca, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Lloga ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi.

Kabulde, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesi ile yargı alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Yargı Konseyi Başkanı Vesna Dameva ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti eski Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Üyesi Sali Murati de kabulde yer aldı.