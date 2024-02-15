Üye Girişi
Haberler

Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim Tarihleri Belli Oldu

Güncelleme:

Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Nisan'da, genel seçim ise 8 Mayıs'ta yapılacak. Meclis Başkanı Jovan Mitrevski, seçim tarihlerini içeren kararnameleri imzaladı.

Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Nisan'da, genel seçim ise 8 Mayıs'ta yapılacak.

Meclis Başkanı Jovan Mitrevski, 7. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 24 Nisan'da, ikinci turunun 8 Mayıs ve aynı gün 11. genel seçimlerin düzenlenmesini öngören kararnameleri imzaladı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Mitrevski, tüm ilgili kurum ve kuruluşlardan; demokratik, NATO üyesi, Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolundaki bir ülkeye yakışır, adil ve demokratik bir şekilde seçim sürecine katkıda bulunmalarını beklediğini kaydetti.

İktidar ile muhalefet partileri arasında Aralık 2023'te gerçekleşen görüşme sonrası, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 24 Nisan, ikinci turunun 8 Mayıs ve aynı gün genel seçimlerin düzenlenmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

Kaynak: AA / Politika

Meclis Başkanı Makedonya Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri hangileridir (15 Şubat Perşembe Survivor SON BİLEN cevapları)? Bayern Münih elendi mi? Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ne veda etti mi 2024? 15 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Rüyada diş fırçalamak ne demek? Rüyada dişleri fırçalamak ne anlama gelir? Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Evde burun tıkanıklığına doğal çözüm! Bebeklerin burun tıkanıklığı nasıl açılır? Rüyada birini öldürmek ne demek? Rüyada birisini öldürmek ne anlama gelir? Reflü belirtileri nelerdir? Reflü nasıl anlaşılır? 15 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Deniz Üstü Köpürür! Deniz Üstü Köpürür şarkı sözleri! Deniz Üstü Köpürür akor! Rüyada makas görmek ne demek? Rüyada başkasının elinde makas görmek nedir? Rüyada demir makas görmek ne anlama gelir? 15 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 15 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title