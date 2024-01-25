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Vedat Ergünbaş, DEİK Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı Seçildi

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Ergünbaş Group'un Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Ergünbaş, DEİK Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanlığı'na seçilen isim oldu. Türk İş Dünyası'nın uluslararası alandaki temsilini sağlayan DEİK İş Konseyleri Genel Kurulu'nda gerçekleşen seçimler, 151 İş Konseyi'nin Başkan ve Yürütme Kurulları'nın belirlenmesini amaçlayan bir organizasyondu. Seçimlere, T.C. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı

Ergünbaş Group'Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Ergünbaş, Türkiye ve Cezayir'de faaliyet gösteren entegre plastik endüstrisi işletmelerinin yanı sıra Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nda da görev yapmaktadır. 34 yaşındaki bu dinamik iş insanı, Makedonya'nın yatırımcılara sunduğu ciddi destek ve Avrupa'ya açılan kapı konumunu değerlendirerek DEİK Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanlığı'na layık görüldü.

Vedat Ergünbaş, DEİK Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı Seçildi

"BÜYÜK BİR ONUR"

Seçilmesinin ardından Ergünbaş, "Bu sorumluluğu taşıyabilmek benim için büyük bir onur. Bu göreve seçilmemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Makedonya, Türk yatırımcılarına geniş olanaklar sunan bir pazar. İki ülkenin ekonomik bağlarını güçlendirmek ve ticaret hacmini artırmak adına yoğun çaba harcayacağım. İki yıl süresince, her iki ülkenin iş dünyasına katma değer sağlamak için projeler geliştirmeyi ve işbirliklerini artırmayı hedefliyorum" dedi. Ergünbaş'ın liderliğindeki DEİK Kuzey Makedonya İş Konseyi, bölgesel ve küresel düzeyde iş dünyası ilişkilerini güçlendirme yolunda önemli adımlar atmayı amaçlamaktadır.

Haberler.com / Betül Cirit - Ekonomi

Ömer Bolat Makedonya İş Dünyası Dünya Ekonomi Haberler

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