Vedat Ergünbaş, DEİK Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı Seçildi

Ergünbaş Group'Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Ergünbaş, Türkiye ve Cezayir'de faaliyet gösteren entegre plastik endüstrisi işletmelerinin yanı sıra Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nda da görev yapmaktadır. 34 yaşındaki bu dinamik iş insanı, Makedonya'nın yatırımcılara sunduğu ciddi destek ve Avrupa'ya açılan kapı konumunu değerlendirerek DEİK Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanlığı'na layık görüldü.





"BÜYÜK BİR ONUR"

Seçilmesinin ardından Ergünbaş, "Bu sorumluluğu taşıyabilmek benim için büyük bir onur. Bu göreve seçilmemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Makedonya, Türk yatırımcılarına geniş olanaklar sunan bir pazar. İki ülkenin ekonomik bağlarını güçlendirmek ve ticaret hacmini artırmak adına yoğun çaba harcayacağım. İki yıl süresince, her iki ülkenin iş dünyasına katma değer sağlamak için projeler geliştirmeyi ve işbirliklerini artırmayı hedefliyorum" dedi. Ergünbaş'ın liderliğindeki DEİK Kuzey Makedonya İş Konseyi, bölgesel ve küresel düzeyde iş dünyası ilişkilerini güçlendirme yolunda önemli adımlar atmayı amaçlamaktadır.