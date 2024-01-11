EHF Hentbol Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Dünya Seyirci Rekoru Kırıldı

EHF Hentbol Erkekler Avrupa Şampiyonası, Almanya'nın Düsseldorf kentinde dünya seyirci rekoru kırılan açılış maçlarıyla başladı.

EURO 2024'te Fransa ile Kuzey Makedonya'nın, Almanya ile İsviçre'nin karşılaştığı açılış maçları, futbol stadyumundan hentbol salonuna dönüştürülen MERKÜR Spiel-Arena'da oynandı. Fransa'nın, Kuzey Makedonya'yı 39-29 mağlup ettiği, Almanya'nın da İsviçre'yi 27-14 mağlup ettiği karşılaşmaların oynandığı dev salonda 53 bin 586 kişi ile hentbolda dünya seyirci rekoru kırıldı.

EURO 2024'te 24 ülke hentbol milli takımı mücadele ediyor. Düsseldorf'taki açılış gününün ardından şampiyona, Berlin (A ve D grupları), Mannheim (B ve E) ve Münih'te (C ve F) grup maçları ile devam ediyor. Köln'deki LANXESS Arena'da 28 Ocak'ta oynanacak final maçı ile birlikte 65 karşılaşma yapılacak olan turnuva ile EHF EURO tarihinde ilk kez bir milyondan fazla taraftarın hentbol salonlarında maçları izlemesi bekleniyor.

"Rüya gibi başlangıç, hentbolda nelerin mümkün olduğunu gösterdi"

EURO 2024 ile ilgili konuşan Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Başkanı Michael Wiederer, "Erkekler EHF EURO 2024 için rüya gibi bir başlangıç. Bir dünya rekoruyla başlamak, bugüne kadarki en büyük Erkekler EHF EURO'su olma özelliğini taşıyor. Avrupa Hentbol Federasyonu'nun hedefi, EHF EURO ürününü her yıl geliştirmek ve bu turnuva, hentbolda nelerin mümkün olduğunu göstermek için bir şablon görevi görecek" dedi. - İSTANBUL