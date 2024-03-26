Kayserispor'un genç futbolcusu Aras Çelik, U14 milli takım aday kadrosuna davet edildi.

U14 Milli Takımının 5-8 Nisan 2024 tarihlerinde Üsküp'te Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 31 Mart 2024 Pazar günü 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un altyapısında forma giyen Aras Çelik kadroya davet edildi. Kayserispor U15 takımında forma giyen ve başarılı bir sezon geçiren Aras Çelik, birçok kulübün de radarında. U14 Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi;

Kaleciler: Yiğit Baynazoğlu (EMS Yapı Sivasspor), Yağız Ekrem Çaçan (Galatasaray A.Ş.), Burak Efe Adıgüzel (Manisa Futbol Kulübü)

Defans: Mert Samed Selam (Altınordu), Mert Sirkeci (Bitexen Antalyaspor), Burak Cemil Özdoğan (Corendon Alanyaspor), Tuğrul Selçuk Kapucu (Fenerbahçe A.Ş.), Rıdvan Harman (Fenerbahçe A.Ş.), Yağız Kaan Bilgili (Galatasaray A.Ş.), Oğuzhan Yurtdaş (Manisa Futbol Kulübü), Eymen Baydar (Manisa Futbol Kulübü), Aras Çelik (Mondihome Kayserispor), Kuzey Ersoy (Yılport Samsunspor)

Orta Saha: Serdar Rüzgar Kahraman (Altınordu), Muhammet Burak Görgin (Altınordu), Yiğit Kabaktaş (Beşiktaş A.Ş.), Hürkan Aktaş (Beşiktaş A.Ş.), Şervan Çeri (Bitexen Antalyaspor), Abdulsamet Yıldırım (Eyüpspor), Eyüp Çetinkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Kartal Yiğithan Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Emirhan Karakaya (Rams Başakşehir FK), Poyraz Efe Koca (Rams Başakşehir FK), Öztürk Mustafa Nohut (Trabzonspor A.Ş.), Sefer Tuna Çakar (Ümraniyespor)

Forvet: Doruk Kadiroğlu (Altınordu), Arda Karaömer (İnegölspor) - KAYSERİ