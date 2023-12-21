Kuzey Makedonya'da 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı etkinliği

Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Kuzey Makedonya'daki Türklerin, eğitimden bilime, sağlıktan sanat ve spora kadar her alanda ülkeye büyük katkı sağladığını belirterek, "Türkler dahil buradaki her toplum, bizim ortak vatanımızın inşası ve kalkınması için özel bir katkı sunmaktadır." dedi.

"21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı" dolayısıyla Makedonya Türk Sivil Teşkilatlar Birliği (MATÜSİTEB) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından resepsiyon düzenlendi.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Pendarovski, bölgedeki Türk toplumunun, Mustafa Kemal Atatürk gibi birçok büyük şahsiyet yarattığını ifade ederek, "1944 yılında Üsküp'te bulunan Tefeyyüz İlkokulunda Türkçe eğitim başladı. Türkçe eğitim, Gostivar'dan Doyran'a, Kumanova'dan Ohri'ye kadar Türklerin asırlardır yaşadığı ülkenin diğer bölgelerine de hızlı bir şekilde yayıldı." diye konuştu.

Kuzey Makedonya'daki Türklerin, eğitimden bilime, sağlıktan sanat ve spora kadar her alanda bu ülkeye büyük katkı sağladığını dile getiren Pendarovski, şöyle devam etti:

"Farklı olmamız bizim en büyük değerimizdir. Türkler dahil buradaki her toplum, bizim ortak vatanımızın inşası ve kalkınması için özel bir katkı sunmaktadır. Türkçe eğitim ise Türk kimliği, kültürü ve geleneğinin yaşatılmasına ve Kuzey Makedonya'nın çok etnikli, dilli ve dinli toplumunda bir arada yaşamanın zenginleşmesine katkı sağlıyor."

Stevo Pendarovski, Türk toplumunun, sadakatiyle Kuzey Makedonya toplumunun daha fazla uyum içinde olmasına katkı sağladığını ve ülkesiyle dost Türkiye arasında güçlü bir bağ olduğunu belirterek, mükemmel ikili ilişkiler, karşılıklı destek, çok sayıda yatırım, ortak projeler, eğitim, bilim, sağlık ve kültür alanlarında yapılan bağışların bu dostluğun sonucu olduğunu sözlerine ekledi.

"Türkçe, barışın, huzurun ve beraberliğimizin sembolü olmayı sürdürecektir"

Etkinliği katılan eski Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da Üsküp'te kendini evinde hissettiğini söyleyerek, Kuzey Makedonya'daki Türk kardeşlerinin Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutladı.

Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitimin güçlenerek devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Şentop, şöyle konuştu:

"Türkçenin Kuzey Makedonya'da yaşatılmasının, bu coğrafyada birliğin, dirliğin güçlenmesi, kültürel zenginliğin her daim yaşaması ve bu güzide ülkenin gücünün çok daha ileri noktalara taşınması için büyük hizmetler edeceğine inanıyoruz.

Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitiminin güçlenerek devamı için vereceğimiz her emek, bu coğrafyadaki kardeşliğin güçlenmesine, ülkenin kültürel zenginliğine ve itibarına büyük katkılar sağlayacaktır. Bu coğrafyayı, bu zengin kültürü inşa eden dillerden biri olan Türkçe, barışın, huzurun ve beraberliğimizin sembolü olmayı yüzyıllardır olduğu gibi önümüzdeki yüzyıllarda da sürdürecektir. Tarihin akışının değişmeye başladığı bugünlerde hak, adalet, insanlık ve hürriyet ölçüleriyle bütün insanlığa hizmet edebilmesi için Türkiye ve Kuzey Makedonya tam bir birliktelik ile çalışmaya devam edecektir."

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök ise yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladıklarını anımsatarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kuzey Makedonya'daki okullarda Türkçe eğitim gören çocukların düzenlediği etkinliklerden duydukları mutluluğu dile getirdi.

Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkçeyi ulusal kimliklerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü anlatan Sekizkök, "1923'ten sonra Türkçenin gelişmesi ve zenginleşmesi, iletişim dilinin yanında bilim dilinin de Türkçeleşmesi için yoğun çaba harcamıştır. Türk Dil Kurumunu ihdas etmiştir." dedi.

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Jeton Shakiri, müreffeh bir gelecek inşa edilmesindeki katkılarından dolayı Kuzey Makedonya'daki Türk toplumuna teşekkür ederek, "8 bin 300'den fazla Türk öğrenci, ülkedeki ilkokul ve lisede eğitimini ana dilinde alıyor. Eğitim alanında halihazırda yürüttüğümüz reformlarda, Türkçe eğitimi de kapsadık." dedi.

TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, TİKA olarak Balkanlar'a sadece sempati ve nostaljiyle bakmadıklarını anlatarak, "Son 20 yılda dünyada yaklaşık 40 bin projeyi hayata geçiren TİKA, bunun sadece 7 binden fazlasını Balkanlar'da gerçekleştirmiştir. Türkiye son 10 yılda Balkanlar'a 840 milyon dolar kalkınma yardımında bulunmuş, bunun yüzde 35'ini yani 295 milyon dolarını TİKA sadece kendisi tek başına yapmıştır. 2005 yılında kurulan TİKA, 18 yıldan beri Kuzey Makedonya'da 1200 projeyi hayata geçirmiş, bu projelerin yüzde 32'si eğitim, yüzde 3'ü sağlık, yüzde 2'si tarım ve yüzde 2'si de kültür projeleridir."

MATÜSİTEB Genel Başkanı Tahsin İbrahim ise MATÜSİTEB'in 2003'te ülkedeki Türk derneklerin girişimiyle kurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Birliğin, ülke genelinde milli birlik ve beraberliğin sağlanması ve sosyal hayata yansıması, Osmanlı dönemine ait tarihi, kültürel ve dini yapıların korunması, ülke anayasasının belirlediği çerçevede eğitim, kültür, sosyal ve iktisadi anlamda hakça temsilin gerçekleşmesi için çaba sarf eden ve Türk halkını organize hale getiren bir üst çatı teşkilatıdır. Bu misyon doğrultusunda bugün milli bayramımız MATÜSİTEB himayesinde 16. kez kutlama şölenini gerçekleştirmektedir."

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sait Yusuf,, siyasi parti başkanları, milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı program kapsamında "Çocuk gözüyle Türkçe resim yarışması", "Dilimiz Türkçe şiir yarışması" ve "Balkanlar'da Türkçe kompozisyon Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinlik kapsamında, "TİKA'nın Orta Asya'dan Balkanlar'a Türk Dili ve Kültürüne Destek Projeleri Fotoğraf Sergisi" de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.